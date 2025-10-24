coldrainが、新作EP『OPTIMIZE』を本日配信リリースした。本作は、AIやテクノロジーが進化し、“完璧”が求められる現代社会に対するアンチテーゼだという。過剰化するルールの下、感情さえも滑らかに整えられていく世界だからこそ、「不完全さ」にこそ人間らしさが宿るのではと彼らは提示している。「“最適化”という名のもとに、完璧に整えられていく社会において“人間らしさ”とは何か？」という問いから始まった今作では、オ