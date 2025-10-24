ロックフェス＜中津川 WILD WOOD＞の東京版として、新たな音楽イベント＜WILD WOOD TOKYO 2025＞が11月6日、東京 渋谷・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。同イベントのタイムテーブルが発表となった。＜WILD WOOD TOKYO 2025＞では、今年誕生した＜中津川 WILD WOOD＞のオーディエンスを沸かせた、神はサイコロを振らない、GLIM SPANKY、レトロリロンといった3バンドが共演する。そのトップバッターはジャンルレスが魅力のポップス