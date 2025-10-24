11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の公式SNSが24日に更新。新番組「大喜利GRAND PRIX」に「ロングコートダディ・堂前透さんが出演します」と伝えた。【動画】松本人志との楽屋エピソードも！堂前透が『DOWNTOWN＋』に出演投稿で「収録後インタビュー」とし、ショート動画を公開。「11/1（土）配信開始予定のオリジナル番組『大喜利GRAND PRIX』に、キングオブコント2025王者のロングコートダディ・堂前透さんが出