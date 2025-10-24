『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』より、2分間の冒頭映像が、アスミック・エース公式YouTubeにて特別公開された。新キャラクター「おうじ」の気になる過去が描かれている。【動画】新キャラ・おうじの過去が明らかに！『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』冒頭映像2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの