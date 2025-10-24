Ｔ字路sが、新しいアーティスト写真を公開した。合わせて、11月12日にリリースするメジャー1stアルバム『MAGIC TIME』の収録内容を解禁した。公開されたアーティスト写真は、モノクロで切り取られたシンプルながらも印象的な一枚。伊東妙子（Vo, G）が歌う姿と、篠田智仁（B）がベースを構える姿がそれぞれ自由に捉えられており、自然体の中にもＴ字路sらしい力強さと躍動感が漂う。彼女たちがこれまでの15年を経て、今まさに新た