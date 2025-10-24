FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルが自身のXを更新し、5年前の16歳の時の写真を披露した。 【写真】現在の21歳の写真と5年前の16歳の比較写真を公開したFRUITS ZIPPER早瀬ノエル ■クールな16歳とキュートな21歳の早瀬の姿にファン歓喜 早瀬は、「5年前の方が大人っぽいのなんなんだ」綴り、「16歳」と「21歳」の2枚の写真を並べて公開。16歳の早瀬は、ボーダーシャツを着て頬に手を添えてカメラを見つめてい