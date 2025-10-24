【推しを楽しむ「沼ギア」総特集】“推し活”に欠かせない大本命アイテムのヴィジュアル機器。映像美や機能は日々進化し、各メーカーから最新のガジェットが続々登場する今。趣味をもっと楽しむための「買い」をヨドバシAkiba店に聞いた。＊＊＊“推しを見る”ための家電を選ぶ際のポイントをヨドバシAkibaの本間俊一郎さんはこう語る。「自分の好みのコンテンツや日々の生活スタイルに合ったものを選ぶのが大事です。例え