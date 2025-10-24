K-POPバーチャルアイドル・PLAVE（読み：プレイブ）が、2ndシングルアルバム「PLBBUU」をリリースすることを発表した。PLAVEは、10月24日午前0時にグループ公式SNSでComing Soonポスターを公開し、カムバックを予告した。公開されたポスターによると、本作は、11月10日18時に各種音源サイトを通じて配信開始となる。また、ポスターには、机の上に置かれたダイアリーや色とりどりの文房具、折り鶴、CDプレーヤーなどが盛り込まれ、