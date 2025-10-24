アニメ『あたしンちNEXT』新作エピソードが、11月20日より公式YouTubeチャンネルほかにて配信スタート。毎月20日18時30分に5ヵ月連続で配信されることが発表された。併せて、新ビジュアルが解禁、PVが公式YouTubeチャンネルで公開された。【写真】初アニメ化の新エピソードが配信！アニメ『あたしンちNEXT』ロゴけらえいこによる人気マンガ『あたしンち』は、1994年に連載が開始した、母、父、高校2年生の姉みかん、中学2年