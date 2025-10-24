Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô¤Ç10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«Ëë¤·¤¿IFSC¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º2025¡£À¤³¦¤Î¶¯¹ë6¥«¹ñ¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°³¦½é¤ÎÃË½÷º®¹ç¤Ë¤è¤ë¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£Âç²ñ½éÆü¤Ï¥ê¡¼¥ÉÍ½Áª¤È¥Ü¥ë¥À¡¼Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡þ¥ê¡¼¥ÉÍ½Áª¡Ê°Â³ÚÃèÅÍ¡¦ÌîÃæÀ¸Ë¨¡¦µÈÅÄÃÒ²»¡¦Ã«°æºÚ·î¡ËÆüËÜ¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÌîÃæÀ¸Ë¨¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Ü¥ë¥À¡¼¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°Â³ÚÃèÅÍ¤¬Î¾¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤½¤í¤Ã