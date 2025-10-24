タレントの王林が23日にインスタグラムを更新。スタイリッシュなオフショットを複数公開すると、ファンから「かっこいい」「美脚!!」といった反響が寄せられた。【写真】王林、圧巻スタイルの全身ショット（4枚）王林が投稿したのは、18日に幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」のオフショット。写真には、ブーツにショートパンツ、モヘアカーディガン、ハットというモ