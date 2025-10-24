羊文学が、代表曲であるTVアニメ『呪術廻戦』EDテーマ「more than words」の新たなリミックス音源を収録した最新アルバムのデラックスエディション『D o n’ t L a u g h I t O f f (S l i g h t l y D e l u x e)』を本日配信リリースした。リミックスを手掛けるのは、UKを拠点に活動し、日英両国のポップカルチャーを取り入れたユニークなプロダクションで注目を集めるブリティッシュ／ジャパニーズ・アーティスト・Miso Extra。