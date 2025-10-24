King & Princeが、7thアルバム『STARRING』が12月24日に発売することを発表した。前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマは「映画」。King & Princeの2人が、ファンだけでなく聞いてくれた人全員に楽しんでもらえるように、一からコンセプトを考えたという。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっており、全容は今後明らかになって行く予定だ。◆◆◆