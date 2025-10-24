秋華賞で推奨したビップデイジーは４角から直線へ向いたときの反応の良さから一瞬夢を見ました。結果は６着。上位３頭とは力差があった感じだが、復調は間違いなく今後の活躍が楽しみだ。菊花賞は世相やサイン馬券なら「ショウヘイ」間違いなし。人気も間違いないので狙うのは別の馬だ。今回着目したのは菊花賞までの実戦数。２０１８年にキャリア７戦（菊花賞が８戦目）以下の馬の出走が初めて１０頭を超えた（１２頭）。１３