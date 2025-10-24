大相撲の十両・三田（二子山）が２４日、大阪・東大阪市の母校・近大で化粧まわし贈呈式に臨んだ。元大関・朝乃山（高砂）ら偉大なＯＢも着用しており「入門して近大の化粧まわしをいただくのが１つの目標だった」と感慨深げ。秋場所は西十両４枚目で９勝６敗。新入幕をかけた九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）へ「勝ち越して優勝争いしたい」と意気込んだ。近大は完全養殖に成功したクロマグロが有名だが、相撲部