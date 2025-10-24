◇「第１５回中四国秋季大会」（１０月１９日・電光石火きんさいスタジアム三次ほか） ◆小学生の部▽３位決定戦広島安佐ボーイズ７−０岩国ボーイズ広島安佐が３位決定戦を１０安打７得点で制した。その中心には頼れる主将がいた。同点の２回、６番・紙田が右中間へエンタイトル二塁打。二塁に到達すると、前日無安打の主将にベンチから「昨日打ってくれよ〜！」の声が飛んだ。小笠原のタイムリーで先制の本塁を踏み、以