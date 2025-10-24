◇「第１５回中四国秋季大会」（１０月１９日・電光石火きんさいスタジアム三次ほか） ◆小学生の部▽決勝松山ボーイズ４−２大洲ボーイズ大洲ボーイズは終盤に力尽きたが、攻守で粘りが光った。決勝当日の練習中に先発を告げられた田口は、松山打線の鋭いスイングを前にしても「とにかく平常心で」と淡々と投球。長打を浴びてピンチを招きながらも、３イニングで本塁を踏ませなかった。先発右腕の力投に打線が応えたのが