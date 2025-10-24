◇「第１５回中四国秋季大会」（１０月１９日・電光石火きんさいスタジアム三次ほか） ◆小学生の部▽決勝松山ボーイズ４−２大洲ボーイズ愛媛県支部対決となった決勝は松山ボーイズが逆転勝ち。大会初制覇で秋の中四国王者に輝いた。見事な集中打で、チーム史に新たなページを記した。松山は１点ビハインドから５回に一挙４得点して、逆転優勝。大会初Ｖを鮫島主将は「先制されても『絶対勝つ』という攻めの気持ちを持ち