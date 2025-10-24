現代車グループが最近グローバル自動車企業として注目を浴びている。会長就任5周年を迎えた鄭義宣（チョン・ウィソン）会長のリーダーシップがグループの体質改善およびブランド価値の向上などの成果を出しているという評価だ。米時事週刊誌タイム（TIME）は最近発表した「2025世界最高企業」評価で現代車が33位に浮上したと発表した。グローバルブランドコンサルティング会社インターブランドの「2025グローバル100大ブランド」順