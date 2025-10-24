大切な人をひとり残した状態で、自分は遠くの地に行ってしまう。そんなシーンを想像すると胸が張り裂けそうな気持ちになってしまう。吉本ユータヌキさんが描いた作品『フラフと』は、その未来を静かに想像したおばあさんが1匹の犬を家族に迎えた感動の物語だ。 【漫画】犬を引き取りたいと考えるおばあさん ある日、おじいさんとおばあさんが散歩をしていると、柴犬の里親募集の張り紙を見つけた。これを見たおばあ