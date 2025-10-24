安倍晋三・元首相が２０２２年、奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件の裁判員裁判で、妻の昭恵さん（６３）が被害者参加制度を利用することが複数の公判関係者への取材でわかった。出廷はせず、代理人が法廷で、昭恵さんの思いが記された書面を読み上げる形になる見通し。被害者参加制度は０８年に導入された。殺人などの重大事件の公判で、裁判所が参加を認めた犯罪被害者や遺族が、被告に質問したり、求刑の意見を述べた