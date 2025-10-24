¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢½©ÅÄ»ÔÈÓÅç¤ÎÅìËÌÅÅÎÏ½©ÅÄ²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½©ÅÄ²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÏµîÇ¯7·î¤Ë±¿Å¾Ää»ß¤·¡¢µîÇ¯10·î¤«¤é²òÂÎºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£