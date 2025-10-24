米Intelは10月23日（現地時間）、2025年度第3四半期（2025年7〜9月）の決算を発表した。PC需要の拡大で増収増益を果たし、純利益40億6300万ドルを計上した。同社の最終黒字は7四半期ぶりであり、リストラ後の収益力を示した。7〜9月期の売上高は136億5300万ドル（前年同期比3％増）、GAAPベースの純利益は40億6300万ドル（前年同期は166億3900万ドルの赤字）、1株利益は0.90ドル。非GAAPの1株利益は0.23ドルだった。粗利率はGAAP基