ASUS JAPANは、HoYoverseが提供するゲーム「崩壊3rd」のキャラクター「エリシア」とコラボした「ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション」を発表した。価格は1万4980円。 発売は11月以降。ASUS Storeなどのオンラインストアで販売される。 今回のコラボに合わせて、「エリシア」の特別衣装が用意される。繊細なレースやリボン、バラをあしらい、柔らかなピンクに包まれ