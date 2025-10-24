オイシックス･ラ･大地(株)は23日、本社で「猛暑に負けずに育つ『ネクスト銘柄米』発表会」を開催した。生産者も交えて高温耐性米の優位性を訴えた。同社は一昨年から高温に強い高温耐性米2品種の取り扱いを開始し、昨年も7品種を販売した。今年も23日から運営する会員制宅配サービス「Oisix」で、にじのきらめき、はれわたり、あきさかり、サキホコレなど12品種を販売する。発表会では、農研機構中日本農業研究センター(新潟県上越