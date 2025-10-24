JRA¤Ï24Æü¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê52¡Ë¤¬º£Ç¯¤â¥¸¥ã¥Ñ¥óCÅöÆü¤Î11·î30Æü¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÍè¾ì¤·¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ÎÉ½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Á´¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥óCÅöÆü¤ÎÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï»öÁ°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç»ØÄêÀÊ¡¦Æþ¾ì·ô¤ÎÍ½Ìó¼Ô¤Î¤ßÆþ¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏJRA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£