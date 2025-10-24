２４日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」第２０回で、ヒロインのトキ（高石あかり）が夫の銀二郎（寛一郎）との別れを示唆するシーンが見られた。婿入りした松野家に耐えられず、松江から東京へ出奔した銀二郎。連れ戻しに来たトキと、うるさい義理の祖父・勘右衛門（小日向文世）らがいない環境で夫婦水入らずの楽しい日々を過ごす。だがトキは、実家の家族を捨てられない。帰るトキを引き留めた銀二郎は最後、うなだれ、た