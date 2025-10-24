【モデルプレス＝2025/10/24】女優の多部未華子が、女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演することがわかった。連続テレビ小説への出演は、自身がヒロインを務めた「つばさ」以来となる。【写真】多部未華子、美スタイル際立つバッティング姿◆多部未華子「風、薫る」出演決定多部が演じるのは、“鹿鳴館の華”と呼ばれた、時代を象徴する貴婦人・大山捨松（おおやま・すてまつ）