¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/24¡Û½÷Í¥¤Î»°ÁÒçýÆà¤¬10·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æé¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¼êºî¤ê¤ª¤Ç¤ó¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐÁÐ»Ò½÷Í¥¡ÖºÌ¤ê¤¬åºÎï¡×Æé¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶ñÂô»³¤ª¤Ç¤ó¢¡»°ÁÒçýÆà¡¢¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤ê¤ª¤Ç¤ó¤ò¸ø³«»°ÁÒ¤Ï¡ÖµÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤ó¡£¤ª¤Ç¤ó¤È¤ªÆé¤Îµ¨Àá¡¢´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢Æé¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ëºî¤Ã¤¿¶ñÂô»³¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ò¸ø³«¡£²¹¤«¤¤¤À¤·½Á¤ÎÃæ¤ËÂçº¬¤äÍñ¡¢Îý¤êÊª¡¢·ÜÆù¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡¢²ÈÄíÅª¤Ç¿´²¹