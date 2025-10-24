この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「好奇心で見てしまった」夫のスマホ、検索履歴に8,300いいね 9アリス🦖☺︎(@arisu6305)さんの投稿です。子育ては大変なこともあり、夫婦での協力が必要に