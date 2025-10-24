ナツミさんは、フルタイムで働きながら三人の子どもを育てる明るいママ。幼なじみで専業主婦のチサトさんとは長年の親友だけれど、いつのころからか微妙にすれ違いが…。子育ても暮らし方も、それぞれ違って当たり前。だけど、なぜか気になる。比べてしまう。主婦としての生き方を模索する女性たちの物語。『ワーママと専業主婦のミゾ』をごらんください。 牛乳びたしの床を掃除するところから始まるナツミさんの朝。やっ