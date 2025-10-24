10月24日公開の『恋に至る病』は、TikTokで話題になるなどティーンを中心に絶大な支持を集める斜線堂有紀のベストセラー小説を映画化した話題作だ。内気な男子高校生・宮嶺望と学校中の人気者・寄河景。同じクラスになった2人は距離を縮めていくが、続発する同級生の不審死をきっかけに、景に対する宮嶺の一途な思いは疑惑へと変わっていく。果たして、2人の思いが辿り着く先は…？公開を前に、W主演を務める宮嶺望役の長尾