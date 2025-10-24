「ライカM EV1」 ライカカメラジャパンは、M型ライカとして初めてEVF(電子ビューファインダー)を内蔵したフルサイズミラーレス「ライカM EV1」を、11月1日に発売する。直販価格はボディ単体で1,397,000円。 「長年寄せられていたユーザーの声に応え」、M型ライカにEVFを内蔵した。ベースモデルはレンジファインダー式M型ライカ「ライカM11」で、レンズマウントはライカMバヨネ