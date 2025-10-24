ヘインズブランズ ジャパンは、アスレチックウェアブランド Champion（チャンピオン） において、新コンテンツ 「SWEATS FOR ALL」 をきょう24日より公開した。【動画】「さすが！」Chara＆HIMIが親子共演で「Stand by Me」歌う今回のビジュアルおよびWebムービーでは、シンガー・ソングライターのCharaと、俳優・アーティストとして活躍する息子のHIMIが親子で共演。「性別も、年齢も、時代も超えて、今日も誰かの一着になる