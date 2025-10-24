JRAは24日、昨年公開したイチロー氏（52）と武豊（56）のスペシャル対談動画「ICHIROMEETSKEIBA」に続き、新たなコラボレーション企画「ICHIROMEETSKEIBA2025」をYouTubeのJRA公式チャンネルで公開した。昨年、武豊との企画を通じて“競馬を支える数多くの存在”に強く心を動かされたイチロー氏が武豊の案内の下、栗東トレーニングセンター（滋賀県栗東市）を訪れ、競馬を携わる人々の仕事を自らの目で確かめていく