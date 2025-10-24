【ワシントン＝池田慶太、田中宏幸】米ホワイトハウスは２３日、トランプ大統領のアジア歴訪日程の詳細を発表した。２４〜３０日にマレーシア、日本、韓国の順に訪問する。アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が開かれる韓国では、３０日に中国の習近平（シージンピン）国家主席と対面で会談する。これに先立ち、日本では２８日に高市首相との初会談に臨む予定だ。トランプ氏のアジア訪問は１月の第２次政権発足後初