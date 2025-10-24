DeNAのオースティン選手が、母国のアメリカへ帰国。ファンと三浦大輔前監督へ、感謝のコメントを発表しました。オースティン選手は、2020年に来日して以来、DeNAに6年間在籍。通算403試合に出場し、383安打、85本塁打を放ちました。昨季は打率.316、25本塁打をマークし、首位打者として球団の日本一に大きく貢献しました。今季は65試合に出場して、打率は.269。11本の本塁打を放っていました。球団を通じてオースティン選手は、「