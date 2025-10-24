2025年10月21日(火)から、ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)のミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」が期間限定で新発売!とろけるキャラメルソースと濃厚なキャラメルアイスクリーム、カリカリ食感のアーモンドが合わさった新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されています♪ とろ～り&カリカリ