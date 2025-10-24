2026年春から放送予定の朝ドラ『風、薫る』の出演者が10月24日発表された。大山 捨松役を多部 未華子さんが演じる。【写真】『風、薫る』でヒロインを務める見上愛と上坂樹里連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上愛さんと上坂樹里さんのダブル主演。明治期、看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や