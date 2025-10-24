私はサトミ。同じ市内にひとり暮らしの母や、妹ユウカの家族も住んでいます。ところが最近「お金が足りない」と言っていた母は、実は「電話占い」にハマっていたことが判明……！その金額はなんと月80万円。このままだと預貯金も底をついてしまうはずです。「でも占い師の先生と話すと心が安らぐ」と訴える母を、ユウカが「どうしたらいいか私たちも一緒に考えるから」と優しく諭してくれました。数日後、私はあらためて電話でユ