12月5日に公開されるハン・ソヒ主演映画『12月の君へ』から本予告映像とメインビジュアル、場面写真が公開された。 参考：ハン・ソヒ×チョン・ジョンソ『PROJECT Y』2026年1月23日公開決定ティザー予告も 第24回全州国際映画祭の韓国コンペティション部門に正式出品された本作は、役者を夢見る高校生と人気俳優の転校生、孤独を感じる2人の少女が出会い、やがて惹かれ合う高校時代と大人になった現在、時を越えて求