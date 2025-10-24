J1アビスパ福岡の湯澤聖人（32）が4日の横浜FC戦でJリーグ通算200試合出場を達成した。26日のホーム湘南戦の試合前にはセレモニーが実施される。節目の一戦は決勝ゴールを決め、チームの連敗を「5」で止めるという最高の形で飾った。プロ10年目での達成に「（出場試合数が）少ないと思う。けががすごく多かったので、もっと出たかったという思いと（今後も）もっと出たいという思いがある」と実感を込めた。18日の町田戦で通