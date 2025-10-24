浜松市の社会福祉法人が発注した施設工事の入札を巡り、現金の受け渡しがあったとして社会福祉法違反の罪に問われた元理事と建築会社の代表の初公判が10月23日、静岡地方裁判所浜松支部で開かれ、2人は起訴内容を認めました。検察は2人にそれぞれ懲役刑を求刑しました。 【写真を見る】社会福祉法人の施設工事を巡る贈収賄事件の初公判の様子 社会福祉法違反（贈収賄）の罪に問われているのは、浜松市の社会福祉法人の元理事（47