¡ã¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¦¥ó2ÆüÌÜ¡þ24Æü¡þ¥Ë¥å¡¼¥³¥ê¥¢CC¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡þ6525¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Î2ÆüÌÜ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Áª¥×¡¼¥ëB¤Î¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÈÂÐÀï¡£»³²¼ÈþÌ´Í­¡õÃÝÅÄÎï±û¤¬½øÈ×¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¤·¡¢2UP¤Ç¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÂÐÀïÉ½¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁê¼ê¤Ï¡©¥´¥ë¥Õ¶¯¹ë¹ñ¤¬¥º¥é¥ê1ÈÖ¤«¤é»³²¼¤¬3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢°ìµ¤¤Ë3UP¤Î¥ê¡¼¥É¡£4ÈÖ¤«¤é¤ÏÃÝÅÄ¤¬2Ï¢Â³¥Ð¡¼