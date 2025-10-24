¡ãNOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹2ÆüÌÜ¡þ24Æü¡þ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6562¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¾Þ¶âÁí³Û2²¯±ß¡ÊÍ¥¾¡3600Ëü±ß¡Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿å¿§¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¥ß¥ä¥³¥ì¤µ¤ó¤³¤ì¤¬ÆüËÜ3Ï¢ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢½éÆü¤ò1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦25°Ì¥¿¥¤¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢Á°ÆüÆ±ÍÍ¤Ë²ÏËÜ·ë¡¢ÂçÎ¤Åí»Ò¤È¤Î¡È²«¶âÀ¤ÂåÁÈ¡É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¹¤È¡¢5ÈÖ