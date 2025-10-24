Ä¹ºê»Ô¤ÎÌó8000ËüÇ¯Á°¤ÎÃÏÁØ¤«¤é¡¢Áð¿©¶²Îµ¡¦³»Îµ¤Î¿·¤¿¤Ê²½ÀÐ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÄ¹ºê»Ô¶²ÎµÇîÊª´Û ¾®Ê¿ ¾­Âç³Ø·Ý°÷¡Ë ¡Öº£²ó¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿2É¸ËÜ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³»Îµ¤Î²½ÀÐ¤¬£³¤Ä¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡× ¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áð¿©¶²Îµ¡¦³»Îµ¤Î»õ¤Î²½ÀÐ¤Ç¤¹¡£ Ä¹ºêÈ¾ÅçÀ¾³¤´ß¤Ë¤¢¤ë»°¥ÄÀ¥ÁØ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ìó8000ËüÇ¯Á°¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ³»Îµ¤Î»õ¤Î²½ÀÐ¤Ï12Ç¯Á°¤Ë¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ