Âè»°¼Ô¤Î¸ýºÂ¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÂçºåÉÜ·Ù¤Î·ÙÉôÊä¤È¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿·Ù»¡´±£Ï£Â¤¬¡¢²áµî¡¢Æ±¤¸»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜ·Ù±©±ÈÌî½ð¤Î·ÙÉôÊä¡¦ÁðÀîÎ¼±ûÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ïº£Ç¯£²·î¡¢ÁÜºº¾åÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Èµ¶¤Ã¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿Âè»°¼Ô¤Î¸ýºÂ¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡´±£Ï£Â¤Ç¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ÎÆ»ÂôÀµ¹îÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï¾ðÊó¤òÏ³¤é¤¹¤è¤¦¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡