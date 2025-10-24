24日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(19:00〜20:55)は、「スノスケ vs ワルスケ」第4弾を届ける。「スノスケ vs ワルスケ」第4弾放送どんな時でもカッコよくいなければならないSnow Manが、忍者“スノスケ”に扮し、“スノスケ”のダサい姿が見たい“ワルスケ”軍団が仕掛ける過酷な試練に挑む企画「スノスケ vs ワルスケ」。第4弾となる今回は、スノスケに試練を与える最強の刺客として北村匠海が登