¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»¶È±¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤ÎÄ¹½÷¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÄ¹½÷¤ò¤¢¤ä¤¹¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆ£¿¹¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¤Á¤ã¤ó¡×Æ£¿¹¿µ¸ã¤ÈÄ¹½÷¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¢¨2ËçÌÜ¡Ö¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ë¤è¤ë¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥¶¥®¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤âÄ¹½÷¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã