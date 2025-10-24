ブラムハウス製作映画『Afraid（原題）』が、『AFRAID アフレイド』の邦題で12月26日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開されることが決定。あわせてビジュアルと予告編が公開された。 参考：『2001年宇宙の旅』から『M3GAN／ミーガン』までAIとの付き合い方を映画から考える 本作は、今や身近な存在になりつつあるAIを、最新技術が生み出した悪魔として描くテクノロジースリラー。製作を『ゲット